Son Dakika Haberleri: Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

33 dakika önce

Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandıADIYAMAN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'te bulunan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'te bulunan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit düşmüştü. Adıyamanlı şehit Mesut çelik'in cenezesi, memleketi Çelikhan'da düzenlenen törenle defin ediliyor.

Şehidin cenazesi, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda sevenlerin katıldığı cenaze törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Mesut Çelik, Adıyaman, Piyade, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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