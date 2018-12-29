Son Dakika Haberleri: Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' Projesine Katıldı

Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' Projesine Katıldı

41 dakika önce

Adıyaman Sevgi Anaokulu, sosyal medya üzerinden bu yıl 2'ncisi yapılan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katılarak, öğrenciler tarafından atıklardan yaptıkları kuş yemliklerini ağaçlara astı.

Adıyaman Sevgi Anaokulu, sosyal medya üzerinden bu yıl 2'ncisi yapılan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katılarak, öğrenciler tarafından atıklardan yaptıkları kuş yemliklerini ağaçlara astı.

Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan'ın sosyal medya üzerinden başlattığı ve geniş kitlelere ulaşan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine bu yıl Türkiye ile KKTC, Sırbistan, Cezayir, Sri Lanka, Güney Kore, Romanya, Fas, Ukrayna, Tataristan gibi 20 ülkeden 800 öğretmen ve 25 bin öğrencinin katıldı. Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri de evlerinde atık materyallerden yaptıkları yemlikleri okullarında bulunan ağaç ve kamelyalara asarak projeye dahil oldu.

Okul Müdürü Cemal Önder projeye katıldıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu projede yer aldığımız için büyük bir mutluluk duymaktayız. 'Kuşlara bir damla umut' projesinde bizde varız dedik. Bizde ekibimizle beraber yola çıktık, çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Hava yağışlı olmasından dolayı yemliklerimizin bir kısmını asabildik ama kalanları da yarın asmayı düşünüyoruz. Ailelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz sonuna kadar destek oldu bizlere bir haftadır kendilerinin hazırladıkları yemlikler ile içlerine buğday, mısır, arpa gibi kuşyemlerini koydular. Kuşların doğada kış ayların da yem bulmaları zor olabiliyor. O yüzden güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bu yemlikleri asıyoruz 'kuşlar doysun çocuklar gülsün' sloganıyla yaklaşık 285 öğrencimiz ile iki yüz kadar yemlik hazırladık. Etkinliğimize katılarak bizlere destek olan Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Ömer Faruk Güneş ve Ramazan Sertpolat beye teşekkür ediyoruz" dedi.

Sevgi Anaokulu Okul Öğretmeni Müjgan Çetinkaya ise, "Sevgi Anaokulu olarak bir damla umut yeter projesinde olmaktan gurur duyuyoruz. Tabi bu projede velilerimizin öğrencilerimizin çok büyük bir emeği var. Kuşlara bir nebze soğuk

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:35 Kaynak: DHA

Adıyaman, Damla Umut, Güncel
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