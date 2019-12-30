Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katıldı - Son Dakika

Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katıldı

6 saat önce

Adıyaman Sevgi Anaokulu, sosyal medya üzerinden bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Kuşlara Bir Damla Umut' Projesine katıldı.

Adıyaman Sevgi Anaokulu 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katıldı, System.String[]

Adıyaman Sevgi Anaokulu, sosyal medya üzerinden bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Kuşlara Bir Damla Umut' Projesine katıldı.


Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan'ın sosyal medya üzerinden başlattığı ve geniş kitlelere ulaşan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine bu yıl Türkiye ile KKTC, Sırbistan, Cezayir, Sri Lanka, Güney Kore, Romanya, Fas, Ukrayna, Tataristan gibi 20 ülkeden 800 öğretmen ve 35 bin öğrencinin katılımı öngörülüyor. Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri de evlerinde atık materyallerden yaptıkları yemlikleri okullarında bulunan ağaç ve kamelyalara asarak projeye dahil oldu.


Okul Müdürü Cemal Önder projeye katıldıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu projede yer aldığımız için büyük bir mutluluk duymaktayız. 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesinde bizde varız dedik. Bizde ekibimizle beraber yola çıktık, çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte yaptıkları yemlikleri ağaçlara astık. Ailelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz sonuna kadar destek oldu bizlere bir haftadır kendilerinin hazırladıkları yemlikler ile içlerine buğday, mısır, arpa gibi kuş yemlerini koydular. Kuşların doğada kış ayların da yem bulmaları zor olabiliyor. O yüzden güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 285 öğrencimiz ile 200 kadar yemlik hazırladık. Etkinliğimize katılarak bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Projenin öncülerinden olan Sevgi Anaokulu Okul Öğretmeni Fatma Çelik ise, projede olmaktan gurur duyduklarını belirterek, projede velilerin ve öğrencilerin büyük emeği olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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