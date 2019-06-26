ADIYAMAN SİNCİK'TE TRAFİK KAZASI 4 YARALI
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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:33 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çamdere Köyü yakınında meydana geldi. Cevher Ardıç (55) yönetimindeki 02 KN 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt
(42), Songül Bozkurt (40) ve Ramazan Bozkurt
(5) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücü Ardıç, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman
'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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