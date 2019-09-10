Adıyaman siyaha boyandı

Adıyaman'da binlerce metrekarelik alanda kurutulan salkım üzümler kenti adeta siyaha boyadı.



Adıyaman'da zeytinyağı sürülen üzüm salkımları, kuruması için sergi alanına bırakıldı. Bir hafta ile 10 gün arasında güneşte bekletilen salkım üzümler daha sonra toplanarak Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilecek. Binlerce dönüm arazide kurutulan İslahiye Karası ismi verilen üzümler diğer tane üzümlerden daha az ilaçlanıyor.



Büyük ilgi gören salkım üzümün üreticilerinden Feyzullah Dağ geçen yıl 500 ton üretirken bu yıl 700 ton üretim yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 18 yıldır üzüm üreticiliği yapan Gölbaşılı Feyzullah Dağ, ilaçlama esnasında salkım üzümlerin içine ilaç geçmediğini ve daha tatlı olduğunu söyledi.



Feyzullah Dağ, "Ürünleri bağlardan topladıktan sonra birinci sınıf üzümleri salkım seriyoruz. Dane üzümde 7-8 derece patos (zeytin yağı ile terbiye) kullanırken salkımda 2,5-3 derece kullanıyoruz. Böylece şekerli ve tatlı bir ürün çıkmasını sağlıyor. Gecen yıl 500 ton sergi, bu yıl 600-700 ton sergi yaptık. Danede 3-4 günde üzüm kuruyor ama salkımda bir hafta - 10 günde kuruyor. Birinci sınıf bir ürün ortaya çıkıyor" diye konuştu.



Kuruması için serilen üzümler drone ile havadan da görüntülendi. - ADIYAMAN