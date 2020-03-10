ADIYAMAN SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu - Son Dakika

ADIYAMAN SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu

53 dakika önce

SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek olduADIYAMAN'da, hastalığı nedeniyle oyun parkına gidemeyen SMA hastası Firdevs Koparal'in hayalini Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gerçekleştirerek evin çatı katına oyun alanı kuruldu.

SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu

ADIYAMAN'da, hastalığı nedeniyle oyun parkına gidemeyen SMA hastası Firdevs Koparal'in hayalini Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gerçekleştirerek evin çatı katına oyun alanı kuruldu.

Mehmet ve Fatma Koparal çifti, SMA hastası 8 yaşındaki kızları Firdevs'in, hastalığı nedeniyle parka gidememesi şikayetini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a iletti. Başkan Kılınç'ın talimatıyla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından küçük kızın evinin çatısına oyun gurubu kuruldu.

Kızının diğer çocuklar gibi hayalinin parka gitmek olduğunu ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla evin çatı katına oyun alanı kurulduğunu belirten baba Mehmet Koparal, "Firdevs öbür çocuklar gibi oyun parkına gitmek istedi. Götüremediğimiz için belediye başkanımıza başvurduk. Allah razı olsun bizleri kırmadan hemen gelip yer incelemesi yaparak kendisine bir salıncak kurdu. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Havalar da düzeliyor yazın genelde akşam üstü güneş olmadığı zaman Firdevs çatıya çöküp oynayabilecek. Onun mutluluğu hepimizin mutluluğu, sevindiği zaman biz de seviniyoruz" dedi.

ADIYAMAN SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi
Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı
20:10 ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADIYAMAN SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]