Adıyaman sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldıADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kuyulu köyünde meydana geldi. Akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Argun ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil Servisi ardı. Eve gelen ekipler yaptıkları kontrollerde İbrahim, Zeynep, Betül ve Ahmet Argun'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 4 kişi tedaviye alındı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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