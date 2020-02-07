Adıyaman sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı - Son Dakika
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Adıyaman sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

6 saat önce

Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındıADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

ADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile Samsat, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyuyan ailelerden 8 kişi sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 8 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

Gölbaşı, Samsat, Besni, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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