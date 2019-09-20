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Adıyaman şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

23 dakika önce

Şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdüAdıyaman'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan Halil Tüy'ü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü.

Şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Adıyaman'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan Halil Tüy'ü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi otobüste yaparken yaşananlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa İzci'nin kullandığı otobüse binen Halil Tüy bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Tüy'ün rahatsızlandığını gören İzci ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak hastanenin yolunu tuttu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine girişine otobüsle gelen İzci daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin otobüste ilk müdahaleyi yaptığı Halil Tüy'ün tansiyonunun düştüğü belirlenirken acil servise alınarak tedavisi yapıldı. Tüy'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Mustafa İzci, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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