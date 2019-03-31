Son Dakika Haberleri: Adıyaman Son

Adıyaman Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 485Toplam Seçmen : 159.663Açılan Sandık : 114Açılan Sandık Oranı : % 23,51Kullanılan Oy : 29.643Geçerli Oy : 28.788Katılım Oranı : % 18,57PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 56,8916.377SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 22,766.

Adıyaman Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 485
Toplam Seçmen : 159.663
Açılan Sandık : 114
Açılan Sandık Oranı : % 23,51
Kullanılan Oy : 29.643
Geçerli Oy : 28.788
Katılım Oranı : % 18,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 56,8916.377
SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 22,766.551
İYİ PARTİABDULKADİR KIRMIZI% 12,483.593
MHPRIFAT ERDEM% 6,121.763
DİĞER% 1,23355
AHMET ALAGÖZAHMET ALAGÖZ% 0,1441
TKPABDURRAHİM KAHRAMAN% 0,1131
DSPERGUN KOÇ% 0,129
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,0823
VATAN PARTİSİARİF DOĞAN% 0,0616
GAFARİ KOPARALGAFARİ KOPARAL% 0,027
ABDULKADİR TÜNÇMENABDULKADİR TÜNÇMEN% 0,012
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BESNİ

Açılan Sandık Oranı : % 21,43
Katılım Oranı : % 84,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEYYUP MEHMET EMRE% 47,621.847
SAADET PARTİSİREŞİT ALKAN% 30,51.183
CHPVAKKAS AÇAR% 19,64762
DİĞER% 1,3753
MHPKENAN POLAT% 0,727
İSMAİL KIRANİSMAİL KIRAN% 0,135
BTPAHMET KAR% 0,052
ÇELİKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA BULUT% 46,732.354
SAADET PARTİSİMEHMET BORA% 27,991.410
MHPABDURRAHMAN YAYLAGÜL% 25,251.272
BTPBURAK ARSLAN% 0,021
GERGER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN AKSOY% 52,52929
SAADET PARTİSİZEYNEL ASLAN% 47,48840
GÖLBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


KAHTA

Açılan Sandık Oranı : % 76,39
Katılım Oranı : % 81,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN AKEL% 48,5414.326
SAADET PARTİSİİBRAHİM YUSUF TURANLI% 41,2412.170
İYİ PARTİERDOĞAN ÖZER% 6,782.000
DİĞER% 2,45723
MHPSIRAÇ ASLAN% 0,71209
BTPMÜZEYYEN BASKIN% 0,2883
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 23,51
Katılım Oranı : % 80,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 56,8916.377
SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 22,766.551
İYİ PARTİABDULKADİR KIRMIZI% 12,483.593
MHPRIFAT ERDEM% 6,121.763
DİĞER% 1,23355
AHMET ALAGÖZAHMET ALAGÖZ% 0,1441
TKPABDURRAHİM KAHRAMAN% 0,1131
DSPERGUN KOÇ% 0,129
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,0823
VATAN PARTİSİARİF DOĞAN% 0,0616
GAFARİ KOPARALGAFARİ KOPARAL% 0,027
ABDULKADİR TÜNÇMENABDULKADİR TÜNÇMEN% 0,012
SAMSAT

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL FIRAT% 59,791.200
SAADET PARTİSİHAYRETTİN KUŞTEPE% 38,17766
MHPSADIK ÖZTÜRK% 1,7435
BTPSÜEDA KAZANCI% 0,36
SİNCİK

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 93,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KORKUT% 43,69374
MEHMET BUZMEHMET BUZ% 41,82358
SAADET PARTİSİHASARİ ALTINTEL% 13,08112
MHPAHMET GENCİZ% 1,059
BTPSERPİL HANBAY% 0,353
TUT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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