Adıyaman Son

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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 485Toplam Seçmen : 159.663Açılan Sandık : 114Açılan Sandık Oranı : % 23,51Kullanılan Oy : 29.643Geçerli Oy : 28.788Katılım Oranı : % 18,57PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 56,8916.377SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 22,766.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|485
|Toplam Seçmen
| :
|159.663
|Açılan Sandık
| :
|114
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 23,51
|Kullanılan Oy
| :
|29.643
|Geçerli Oy
| :
|28.788
|Katılım Oranı
| :
|% 18,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 56,89
|16.377
|SAADET PARTİSİ
|AHMET FARUK ÜNSAL
|% 22,76
|6.551
|İYİ PARTİ
|ABDULKADİR KIRMIZI
|% 12,48
|3.593
|MHP
|RIFAT ERDEM
|% 6,12
|1.763
|DİĞER
|% 1,23
|355
|AHMET ALAGÖZ
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,14
|41
|TKP
|ABDURRAHİM KAHRAMAN
|% 0,11
|31
|DSP
|ERGUN KOÇ
|% 0,1
|29
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,08
|23
|VATAN PARTİSİ
|ARİF DOĞAN
|% 0,06
|16
|GAFARİ KOPARAL
|GAFARİ KOPARAL
|% 0,02
|7
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|% 0,01
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BESNİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 21,43
|Katılım Oranı
| :
|% 84,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EYYUP MEHMET EMRE
|% 47,62
|1.847
|SAADET PARTİSİ
|REŞİT ALKAN
|% 30,5
|1.183
|CHP
|VAKKAS AÇAR
|% 19,64
|762
|DİĞER
|% 1,37
|53
|MHP
|KENAN POLAT
|% 0,7
|27
|İSMAİL KIRAN
|İSMAİL KIRAN
|% 0,13
|5
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,05
|2
ÇELİKHAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA BULUT
|% 46,73
|2.354
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BORA
|% 27,99
|1.410
|MHP
|ABDURRAHMAN YAYLAGÜL
|% 25,25
|1.272
|BTP
|BURAK ARSLAN
|% 0,02
|1
GERGER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN AKSOY
|% 52,52
|929
|SAADET PARTİSİ
|ZEYNEL ASLAN
|% 47,48
|840
GÖLBAŞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
KAHTA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,39
|Katılım Oranı
| :
|% 81,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN AKEL
|% 48,54
|14.326
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM YUSUF TURANLI
|% 41,24
|12.170
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÖZER
|% 6,78
|2.000
|DİĞER
|% 2,45
|723
|MHP
|SIRAÇ ASLAN
|% 0,71
|209
|BTP
|MÜZEYYEN BASKIN
|% 0,28
|83
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 23,51
|Katılım Oranı
| :
|% 80,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 56,89
|16.377
|SAADET PARTİSİ
|AHMET FARUK ÜNSAL
|% 22,76
|6.551
|İYİ PARTİ
|ABDULKADİR KIRMIZI
|% 12,48
|3.593
|MHP
|RIFAT ERDEM
|% 6,12
|1.763
|DİĞER
|% 1,23
|355
|AHMET ALAGÖZ
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,14
|41
|TKP
|ABDURRAHİM KAHRAMAN
|% 0,11
|31
|DSP
|ERGUN KOÇ
|% 0,1
|29
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,08
|23
|VATAN PARTİSİ
|ARİF DOĞAN
|% 0,06
|16
|GAFARİ KOPARAL
|GAFARİ KOPARAL
|% 0,02
|7
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|% 0,01
|2
SAMSAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL FIRAT
|% 59,79
|1.200
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KUŞTEPE
|% 38,17
|766
|MHP
|SADIK ÖZTÜRK
|% 1,74
|35
|BTP
|SÜEDA KAZANCI
|% 0,3
|6
SİNCİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 36,36
|Katılım Oranı
| :
|% 93,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KORKUT
|% 43,69
|374
|MEHMET BUZ
|MEHMET BUZ
|% 41,82
|358
|SAADET PARTİSİ
|HASARİ ALTINTEL
|% 13,08
|112
|MHP
|AHMET GENCİZ
|% 1,05
|9
|BTP
|SERPİL HANBAY
|% 0,35
|3
TUT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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