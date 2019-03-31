Son Dakika Haberleri: Adıyaman Son

Adıyaman Son

2 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 485Toplam Seçmen : 159.663Açılan Sandık : 152Açılan Sandık Oranı : % 31,34Kullanılan Oy : 39.398Geçerli Oy : 38.275Katılım Oranı : % 80,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 54,7120.939SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 25,169.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 485
Toplam Seçmen : 159.663
Açılan Sandık : 152
Açılan Sandık Oranı : % 31,34
Kullanılan Oy : 39.398
Geçerli Oy : 38.275
Katılım Oranı : % 80,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 54,7120.939
SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 25,169.630
İYİ PARTİABDULKADİR KIRMIZI% 12,194.664
MHPRIFAT ERDEM% 5,962.280
DİĞER% 1,35516
AHMET ALAGÖZAHMET ALAGÖZ% 0,1557
DSPERGUN KOÇ% 0,1351
TKPABDURRAHİM KAHRAMAN% 0,1350
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,1143
VATAN PARTİSİARİF DOĞAN% 0,0726
GAFARİ KOPARALGAFARİ KOPARAL% 0,0415
ABDULKADİR TÜNÇMENABDULKADİR TÜNÇMEN% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BESNİ

Açılan Sandık Oranı : % 44,29
Katılım Oranı : % 91,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEYYUP MEHMET EMRE% 63,025.439
SAADET PARTİSİREŞİT ALKAN% 20,671.784
CHPVAKKAS AÇAR% 14,311.235
MHPKENAN POLAT% 1,3112
DİĞER% 0,6153
İSMAİL KIRANİSMAİL KIRAN% 0,065
BTPAHMET KAR% 0,022
ÇELİKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA BULUT% 46,732.354
SAADET PARTİSİMEHMET BORA% 27,991.410
MHPABDURRAHMAN YAYLAGÜL% 25,251.272
BTPBURAK ARSLAN% 0,021
GERGER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN AKSOY% 52,52929
SAADET PARTİSİZEYNEL ASLAN% 47,48840
GÖLBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 13,24
Katılım Oranı : % 84,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSKENDER YILDIRIM% 48,781.144
AK PARTİYUSUF ÖZDEMİR% 34,37806
MHPKAMBER ÖZTÜRK% 16,16379
SAADET PARTİSİYUSUF YALANIZ% 0,4711
EROL OKEROL OK% 0,215
KAHTA

Açılan Sandık Oranı : % 85,42
Katılım Oranı : % 81,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN AKEL% 47,2115.644
SAADET PARTİSİİBRAHİM YUSUF TURANLI% 44,5514.763
İYİ PARTİERDOĞAN ÖZER% 4,051.342
DİĞER% 2,95976
MHPSIRAÇ ASLAN% 0,92304
BTPMÜZEYYEN BASKIN% 0,33110
SAMSAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL FIRAT% 59,421.318
SAADET PARTİSİHAYRETTİN KUŞTEPE% 38,46853
MHPSADIK ÖZTÜRK% 1,8541
BTPSÜEDA KAZANCI% 0,276
SİNCİK

Açılan Sandık Oranı : % 45,45
Katılım Oranı : % 93,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KORKUT% 44,27514
MEHMET BUZMEHMET BUZ% 39,79462
SAADET PARTİSİHASARİ ALTINTEL% 14,9173
MHPAHMET GENCİZ% 0,789
BTPSERPİL HANBAY% 0,263
TUT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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