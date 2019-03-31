Adıyaman Son

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MERKEZToplam Sandık : 485Toplam Seçmen : 159.663Açılan Sandık : 152Açılan Sandık Oranı : % 31,34Kullanılan Oy : 39.398Geçerli Oy : 38.275Katılım Oranı : % 80,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 54,7120.939SAADET PARTİSİAHMET FARUK ÜNSAL% 25,169.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|485
|Toplam Seçmen
| :
|159.663
|Açılan Sandık
| :
|152
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,34
|Kullanılan Oy
| :
|39.398
|Geçerli Oy
| :
|38.275
|Katılım Oranı
| :
|% 80,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 54,71
|20.939
|SAADET PARTİSİ
|AHMET FARUK ÜNSAL
|% 25,16
|9.630
|İYİ PARTİ
|ABDULKADİR KIRMIZI
|% 12,19
|4.664
|MHP
|RIFAT ERDEM
|% 5,96
|2.280
|DİĞER
|% 1,35
|516
|AHMET ALAGÖZ
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,15
|57
|DSP
|ERGUN KOÇ
|% 0,13
|51
|TKP
|ABDURRAHİM KAHRAMAN
|% 0,13
|50
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,11
|43
|VATAN PARTİSİ
|ARİF DOĞAN
|% 0,07
|26
|GAFARİ KOPARAL
|GAFARİ KOPARAL
|% 0,04
|15
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BESNİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,29
|Katılım Oranı
| :
|% 91,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EYYUP MEHMET EMRE
|% 63,02
|5.439
|SAADET PARTİSİ
|REŞİT ALKAN
|% 20,67
|1.784
|CHP
|VAKKAS AÇAR
|% 14,31
|1.235
|MHP
|KENAN POLAT
|% 1,3
|112
|DİĞER
|% 0,61
|53
|İSMAİL KIRAN
|İSMAİL KIRAN
|% 0,06
|5
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,02
|2
ÇELİKHAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA BULUT
|% 46,73
|2.354
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BORA
|% 27,99
|1.410
|MHP
|ABDURRAHMAN YAYLAGÜL
|% 25,25
|1.272
|BTP
|BURAK ARSLAN
|% 0,02
|1
GERGER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN AKSOY
|% 52,52
|929
|SAADET PARTİSİ
|ZEYNEL ASLAN
|% 47,48
|840
GÖLBAŞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 13,24
|Katılım Oranı
| :
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSKENDER YILDIRIM
|% 48,78
|1.144
|AK PARTİ
|YUSUF ÖZDEMİR
|% 34,37
|806
|MHP
|KAMBER ÖZTÜRK
|% 16,16
|379
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF YALANIZ
|% 0,47
|11
|EROL OK
|EROL OK
|% 0,21
|5
KAHTA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,42
|Katılım Oranı
| :
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN AKEL
|% 47,21
|15.644
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM YUSUF TURANLI
|% 44,55
|14.763
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÖZER
|% 4,05
|1.342
|DİĞER
|% 2,95
|976
|MHP
|SIRAÇ ASLAN
|% 0,92
|304
|BTP
|MÜZEYYEN BASKIN
|% 0,33
|110
SAMSAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL FIRAT
|% 59,42
|1.318
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KUŞTEPE
|% 38,46
|853
|MHP
|SADIK ÖZTÜRK
|% 1,85
|41
|BTP
|SÜEDA KAZANCI
|% 0,27
|6
SİNCİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,45
|Katılım Oranı
| :
|% 93,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KORKUT
|% 44,27
|514
|MEHMET BUZ
|MEHMET BUZ
|% 39,79
|462
|SAADET PARTİSİ
|HASARİ ALTINTEL
|% 14,9
|173
|MHP
|AHMET GENCİZ
|% 0,78
|9
|BTP
|SERPİL HANBAY
|% 0,26
|3
TUT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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