Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti

03.05.2021 22:36

Daha önceden hakkında öldü diye sosyal medyada ilanlar verilen Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu hayatını kaybetti.

Daha önceden hakkında öldü diye sosyal medyada ilanlar verilen Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 yıl önce sosyal medyada "Adıyaman merkez Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'yu kaybettik" şeklinde ilanlar verilmesi üzerine "Ben yaşıyorum" diyerek canlı yayınlar yapan Muhtar Göksu, akşam saatlerinde Mimar Sinan Parkı'nda kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Muhtar Göksu'yu fark eden vatandaşlar polisi aradı. yarak Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Muhtar Göksu olduğunu ve nefes almadığını fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Göksu, olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhtar Mahmut Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Göksu'nun acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce doların yükselmesine tepki amaçlı toplanarak basın açıklaması yapan muhtarlardan Mahmut Göksu, burnunu dolar ile silmesinden dolayı sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Adıyaman'ın renkli simalarından olan ve aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla fenomen haline gelen Muhtar Göksu, yaklaşık 4 yıl önce de mahallesinde davul çalmadığından eline aldığı davul ile mahalle sakinlerini sahura kaldırmıştı. Göksu. korona virüs salgınından dolayı evlerine kapanan vatandaşların evlerinde canlarının sıkılmaması için sosyal medya üzerinden de konserler vermişti.

59 şaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhtar Göksu'nun evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti
Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti
Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti
Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti
Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti

Mahmut Göksu, Adıyaman, Göksu, Medya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor         
21:45
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi         
21:40
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var         
20:58
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi         
19:54
Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 yendi Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 yendi         
19:37
Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
Fenomen olmak için hemcinslerini döven saldırganlar, daha önce de aynı rezilliği yapmışlar Fenomen olmak için hemcinslerini döven saldırganlar, daha önce de aynı rezilliği yapmışlar         
15:04
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 23:05:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement