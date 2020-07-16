ADIYAMAN Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu - Son Dakika

ADIYAMAN Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu

Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi olduADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde çiftçilik yapan ortopedi engelli 2 çocuk babası Ünal Çalışkan, pandemi sürecinde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık yetiştirdi. 2 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve bir ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade eden Ünal Çalışkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. 'Bu parayla ne yapabilirim' diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık. Köyümüzde ilk defa böyle geniş bir arazide salatalık yetiştirdik. Geçinmemize akrabalarımız yardım ediyor. 530 lira da sosyal yardım alıyorum. Salatalığı perakende olarak 2 liraya, toptan ise 1,25 liradan satıyorum. Toptan sattığımızda parasını karşılayamadığımız için işçi çalıştıramıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun dedi.

Pandemi Sosyal Destek, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:29:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADIYAMAN Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]