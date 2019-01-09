Adıyaman Suriyeli Ailenin Yaşadığı Toprak Ev Çöktü

Adıyaman'da, Suriyeli ailenin yaşadığı toprak evin damı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Adıyaman'da, Suriyeli ailenin yaşadığı toprak evin damı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.



Olay, dün akşam İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir haftadır aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Suriye uyruklu Abdul Elinisa 'nın eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı tek katlı evin damı çöktü. Paniğe içerisinde evi terk eden aile bireyleri, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Suriyeli aileye komşuları sahip çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri de çöken evde inceleme yaparak, yıkılma ihtimaline karşın önlem aldı.

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