Son Dakika Haberleri: Adıyaman takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Adıyaman takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

7 saat önce

Takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralıAdıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi.

Takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü, eşi, kızı ve 3 torunu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Besni- Üçgöz köyü yolunda meydana geldi. Besni yönüne giden Şeyho Yıldırım yönetimindeki 27 V 6401 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü Şeyho Yıldırım ile araçtaki eşi Fatma Yıldırım, kızı Saniye Tekin ve torunları Muhammed Aras, Zeynep ile Emir Tekin yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman takla atan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:17 Kaynak: DHA
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