Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattıAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı.

Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı.

İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz olarak belediye tarafından yapılan araç yolunu demir çitlerle kapattı. Yolun geçtiği arazinin kendisine ait olduğunu ifade eden Tatlı, Yolu trafiğe kapattığım şeklinde savcılığa şikayet edildim. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar veridi. Eski belediye başkanı haberim olmadan buraya yol açmış ve asfalt dökmüş. Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattım? dedi.

Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı
Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı

Son Dakika Haberleri
23:10 ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı - Son Dakika
23:05 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, 'Eastmed' projesi anlaşmasına tepki - Son Dakika
23:04 Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
23:03 Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
23:02 İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:20:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]