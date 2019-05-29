ADIYAMAN Tarihi, 70 milyon yıllık denizkestanesi fosiline dokunarak öğreniyorlar

Tarihi, 70 milyon yıllık denizkestanesi fosiline dokunarak öğreniyorlarADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bilim sınıfında öğrenciler fosilleri 70 milyon yıllık deniz kestanesi fosillerine dokunarak öğreniyor.Kahta TPAO Atatürk İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırım, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulduğu ve 70 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz kestanesi fosillerini okula getirdi. Bilim sınıfına konulan fosiller öğrencilerin, eğitimi için kullanılmaya başlandı. İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırım, fosilleri gezi sırasında bulduğunu ifade ederek, "Bir ay önce gezi sırasında bulduğum bu fosilleri getirip bilim sınıfına koydum. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra denizkestanesi fosili olduğuna öğrendim öğrencilerin dikkatlerini çok çekiyor" dedi.Öğretmen Şaban Demir ise, "Okul müdürümüz tarafından okula getirilen bu fosiller, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Saatlerce fosil nedir diye anlatsak çocuklar yine de öğrenemiyordu. Şimdi fosili görerek ve dokunarak kısa sürede unutulmamak üzere öreniyorlar"