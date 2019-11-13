Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden kuduz karantinası açıklaması

Kuduz tabelasının köy girişine konulmasından görüntü

- Köyden görüntü

- Ekipelerin çalışmasından görüntü

- Kuduz alanının ilaçlanması

- Genel görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden, Gümüşkaya köyünde kuduz hastalığı nedeniyle karantina tedbirleri uygulanmaya başladığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşkaya köyünde oturan Hikmet Çoşkun'a ait buzağının iki hafta önce bir tilki tarafından ısırıldığı, serbest veteriner hekim Muhittin Bulut'un yaptığı muayenede, hayvanın sinirsel semptomlar gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılan ihbar sonucunda, hayvan sahibiyle irtibata geçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimizle köye gidilmiş olup işletmede söz konusu hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölen hayvandan kuduz şüphesiyle Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne göndermek üzere parça alınmıştır. Yaklaşık beş gün sonra Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen analiz raporunda hayvanın kuduz hastalığı tespit edilmiş, tarafımıza resmi yazı gönderilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bölgeyi karantina altına alarak tedbirler alınmıştır. Hastalıkla ilgili işletmede gerekli temizlik, dezenfeksiyon ve aşılama işlemleri yapılmış, bölge halkına gerekli bilgilendirme yapılmış, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Bölgede bulunan sığır, kedi, köpek, tek tırnaklılar için 6 ay, koyun ve keçiler için ise 3 ay karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Yine karantina süresince bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köyün girişine "Burada kuduz hastalığı vardır" tabelası dikti. Köyde ilaçlama çalışması yapan ekipler, bazı küçükbaş hayvanları da aşıladı.

Jandarma ekipleri de köye hayvan giriş ve çıkışlarının engellenmesi için güvenlik önlemleri aldı.

Hayvan sahibi Hikmet Çoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç büyükbaş hayvanının olduğunu, en küçüğünün tilki tarafından ısırıldığını söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce buzağıya yem ve suyu verdiğini, hayvanın yemeği kabul etmediğini anlatan Çoşkun, "Biz de hasta olduğunu düşünüp durumu veterinere bildirdik. Veteriner ise bizi Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderdi. Ekipler, gelip araştırmak üzere buzağıdan numune alarak Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Sonuç pozitif çıktı." diye konuştu.