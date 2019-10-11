Son Dakika Haberleri: Adıyaman Ticaret Borsası Samsat'ta öğrencilere yardım yaptı
Son Dakika Güncel Adıyaman Ticaret Borsası Samsat'ta öğrencilere yardım yaptı

Adıyaman Ticaret Borsası Samsat'ta öğrencilere yardım yaptı

2 saat önce

Adıyaman Ticaret Borsası Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Adıyaman Ticaret Borsası Samsat'ta öğrencilere yardım yaptı, System.String[]

Adıyaman Ticaret Borsası Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.


Geçmiş yıllarda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptığı yardımları devam ettirme kararı alan Adıyaman Ticaret Borsası bu yıl ayakkabı yardımı yapma kararı alarak Samsat ilçesindeki 560 öğrenciye yardım yaptı.


Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ayakkabı dağıtımında konuşan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, ileride belli mevkilere gelince onların da başkalarına yardım etmesi gerektiğini söyledi.


Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada Samsat ilçesinin eğitim kalitesinin arttırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin temini için bu tür yardımların yararlı olacağını vurgulayarak, Adıyaman Ticaret Borsası Başkan ve yönetimine teşekkür etti.


Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ise burada yaptığı açıklamada, artık gelenekselleştirdikleri yardım kampanyasını bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini ifade etti.


Başkan Fırat, "Her yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine yardım kampanyalarımız olmaktadır. Bunu 15 yıldır yapıyoruz. Bu yıl deprem dolayısıyla Samsat ilçemize biraz daha pozitif ayrım yaptık. 560 öğrencimize ayakkabı dağıttık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yardımlarımız devam edecek" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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