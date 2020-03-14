Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasından haksız fiyat artışı uyarısı - Son Dakika

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, koronavirüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı tepki gösterdi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, adeta bir küresel hastalık olan koronavirüsü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 aydır dünya ve ülke gündemini meşgul eden koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettikilerini belirten Mustafa Uslu, virüsü tehdidini devletin bu konuda aldığı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı ile en kısa zamanda atlatılacağını ifade etti.

Haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik denetim mekanizmalarını çalıştıracaklarını kaydeden Uslu, "Bu bağlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gıda, medikal ve temizlik ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz." açıklamasında bulundu.