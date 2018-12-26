Adıyaman Tır'ın Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Samsat
ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Şahin'in yönetimindeki 73 AE 869 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Demirelli
yönetimindeki 02 AN 288 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Mehmet Selim
Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ile Bayram Demirelli (21) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma
olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: DHA
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