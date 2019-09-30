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Adıyaman traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı

1 saat önce

Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Aydın Demir (37) ile arkasında seyahat eden oğlu 3 yaşındaki Murat Demir yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerde Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Narince Köyü yakınlarında Yakup Karaman (54) yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Aydın Demir'in (37) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan Murat Demir (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Adıyaman traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:52 Kaynak: DHA
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