ADIYAMAN Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti - Son Dakika
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ADIYAMAN Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti

6 saat önce

Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybettiADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.

ADIYAMAN Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti

Mehmet Keleş, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:14 Kaynak: DHA
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