Adıyaman Tübitak Projelerinde Türkiye 13'üncüsü Oldu

Adıyaman
, TÜBİTAK projelerinde yüzde 60 kabul oranıyla Türkiye
13'üncüsü oldu.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman'ın, TÜBİTAK'ın proje kabul sıralamasında birçok büyükşehiri geride bırakarak, Türkiye sıralamasında 13'üncü sırada yer aldığı belirtildi.
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, açıklamada şunları kaydetti:
"Bu sene Türkiye geneli proje başvuru sayısı 13 bin 541 olurken Türkiye geneli kabul edilen proje sayısı 4 bin 678 oldu. En önemli olan konu ise, bu sene Türkiye geneli proje kabul oranı yüde 34,5 olmuştur. Adıyaman toplam proje başvuru sayısı 155 ve kabul edilen proje başvuru sayısı 93 ve kabul oranı yüzde 60 olmuştur. Bu oranla, Adıyaman, birçok büyükşehiri geride bırakarak, Türkiye 13'üncüsü olmuştur."