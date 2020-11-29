Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday - Son Dakika

Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday

29.11.2020 17:09
Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, adrenalin tutkunlarının ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayan Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, adrenalin tutkunlarının ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayan Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da su kültürünün yaygınlaşarak halkın suyla tanışması gerektiğine ve bunun için baraj kenarında mesire alanlarının olduğuna dikkat çeken Vali Çuhadar, "Gençlerimizin su sporlarına olan ilgisinin artırılması için önemli bir tesisimiz var. Bu tesiste yetişen Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü takımımızın kürek sporcularının da başarıları gerçekten takdire şayandır. Özellikle Türkiye'nin en büyük üç kürek takımından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ında aralarında olduğu çok sayıda takımın arasından sıyrılarak Türkiye ikinciliği elde eden genç kürek sporcularımızı ve kızlarımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kürek sporcularının daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından Gazihan Dede Su Sporları Merkezine 4 çifte, 2 Çifte ve tek çifte olmak üzere üç adet deniz küreği teknelerinin alınarak Gençlik Spor Kürek takımına malzeme desteği verdiklerini söyleyen Vali Çuhadar, "Üç tarafı sularla çevrili olan ilimiz GAP Bölgesinin adeta cazibe merkezi konumunda bir kent. Bunu önemli bir avantaj olarak daha iyi değerlendirmek için gayret ediyoruz. Birçok spor dalında büyük başarılar elde ederek milli sporcular yetiştirmeyi başarmış olan Adıyaman, şimdilerde antrenörlerimizin özverili çabalarıyla su sporlarında yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Sporcularımızın gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonluklarına da imza atacaklarına ve çıtayı her zaman yükseltmeye devam edeceklerine inanıyor, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde Adıyaman kürek takımının antrenmanlarını yerinde izledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday
Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday
Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday

Su Sporları, Adıyaman, Türkiye, Kürek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman Türkiye'nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday - Son Dakika


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