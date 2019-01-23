Son Dakika Haberleri: Adıyaman Tut İlçesinin İlk Kadın Muhtar Adayı

Adıyaman Tut İlçesinin İlk Kadın Muhtar Adayı

34 dakika önce

Tut ilçesinin ilk kadın muhtar adayıAdıyaman'ın Tut ilçesi tarihinde ilk defa bir kadın, köyüne muhtar adayı oldu.

Adıyaman Tut İlçesinin İlk Kadın Muhtar Adayı, System.String[]
Tut ilçesinin ilk kadın muhtar adayı

Adıyaman'ın Tut ilçesi tarihinde ilk defa bir kadın, köyüne muhtar adayı oldu.

Tut ilçesinin ilk kadın muhtar adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine girecek olan 2 çocuk annesi Safiye Yüksel, kendi köyü olan Yaylımlı Köyünün kadın muhtar adayı oldu. Muhtar seçildiğinde köyünde yapacağı çalışmaları anlatan Yüksel, öLise mezunuyum. İlçemde ve köyümde ilk kadın muhtar adayı oldum. Köyümün çok eksiği var. Amacım köyüme hizmet etmek. Seçilirsem köyüme muhtarlık binası, taziye evi, düğün salonu ve çocuk parkları yaptıracağım. Ayrıca köyümün çocuklarının rahatça oynayıp vakit geçirebilecekleri çocuk parkları yaptıracağım. Köyümün kadınlarına örnek olarak, köyümüzü hep birlikte geliştirip, güzelleştireceğiz. Muhtar adayı olarak çalışmalarıma başladım, bu konuda iddialıyım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:55 Kaynak: DHA

Adıyaman, Tut, Güncel
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