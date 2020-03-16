Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı - Son Dakika

Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı

6 saat önce

Adıyaman Ülkü Ocakları tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının ardından Adıyaman'ın en kalabalık yeri olan Demokrasi Parkı'nda vatandaşlara kolonya ikram etti.

Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı, System.String[]

Adıyaman Ülkü Ocakları tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının ardından Adıyaman'ın en kalabalık yeri olan Demokrasi Parkı'nda vatandaşlara kolonya ikram etti.


Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından parka oturan vatandaşlara kolonya ikram ederek, temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, "Dünyamız tarih boyunca çeşitli salgınlarla, hastalıklarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Maalesef son dönemde karşımıza çıkan korona virüsü bunların en risklilerinden birisi olarak görülmektedir. Her ne kadar başlangıçta hastalık Asya menşeli bir sürece sahip olsa da, sonrasında hemen hemen bütün dünyaya yayılmış ve pandemi ilan edilmiştir.


Şüphesiz bu süreçte, devletimizin almış olduğu önlemler ve atmış olduğu adımlar ülkemiz adına riskin minimum seviyede kalması için önleyici bir yapı arz etmiştir. Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyeti bütün vatandaşlarımızın malumudur" dedi.


Başkan Şahin, vatandaşları bu süreçte üç önemli konu üzerinde uyararak, "Birincisi, hiçbir surette hijyen konusunu elden bırakmamak lazımdır ve bu konudaki hassasiyetimizin azami seviyede olması gerekmektedir. İkincisi, ilgili Bakanlıklarımızın yapmış oldukları açıklamalar takip edilmeli ve verilen tavsiyelere hususen uyulmalıdır. Üçüncü olarak, gerek sosyal medya mecralarından gerekse de diğer basın araçlarından yapılan yalan haberlere veya provokasyonlara prim verilmemeli, sürece aklıselimle yaklaşılmalıdır.


Ülkemiz birçok sıkıntılı süreci geride bıraktığı gibi, Allah'ın izni ile en az hasarla bu süreci de geride bırakacaktır. Dileğimiz devletimizin ve her bir vatandaşımızın sağlıkla bu süreci atlatmasıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı         
19:05
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 16:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]