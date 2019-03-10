Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali Düzenlenecek

18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivalinde (ADUMFEST) piyanonun sultanları sevenleriyle buluşacak.

18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivalinde (ADUMFEST) piyanonun sultanları sevenleriyle buluşacak.



Adıyaman Flarmoni Derneği Koordinatörlüğünde Sanat Yönetmeni Özgür Oğuz, 18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında 5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivalinin (ADUMFEST) gerçekleştirileceğini söyledi.



Festivalinde dünyaca ünlü Türk sanatçıları ve akademisyenleri ağırlayacaklarını belirten Oğuz, "Şehrimizi, tarihimizi, kültürel değerlerimizi, yemeklerimizi, doğamızı, kültürel ve sanatsal etkinliklerle ve en güzel şekilde tüm dünyaya tanıtmayı kendine görev ve sorumluluk bilmiş Adıyaman Flarmoni Derneği Yönetim Kuruluna ve üyelerine teşekkür ediyorum. Festivalin dünya standartlarında olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. 5.Festivalimiz başladığında yeni doğmuş bir çocuk misali sizlerin desteğine sevgisine ilgisine ihtiyacı olacak. Güzel bir şehir kimliğinin oluşmasında kültürel-sanatsal çalışmaların dünya ölçeğinde yapılmasını, şehirdeki konser salonlarının kültür merkezlerinin arttırılmasını canı gönülden diliyor ve destekliyoruz. Biliyoruz ki bir toplumun harcını kültürel ve sanatsal hamleler sağlamlaştıracaktır. Festivalimiz toplamda 5 etkinlikten oluşuyor. Açılış konseri klasik müziğin dünyaca tanınmış Türk Piyanisti Solist Gülsin Onay'ı, Şef Özgür Oğuz yönetiminde 18 Mart'taki konseriyle buluşturacak. Adıyaman Flarmoni Orkestrası Afo'nun eşlik edeceği konser Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konser Salonunda saat 20: 30'da başlayacak. Zeki Müren'den Rachmaninoff'a uzanan geniş bir repertuarla Prof. Serla Balkarlı'nın vereceği Piyano Resitali ise 28 Mart'ta Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konser Salonunda Saat 20: 30'da başlayacak" diye konuşarak diğer etkinlikler hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN

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