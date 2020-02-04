Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi - Son Dakika

Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan aralarında enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe'nin de olduğu 11 kişilik Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan aralarında enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe'nin de olduğu 11 kişilik Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'dan dönen Adıyaman UMKE ekibi, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Vali Pekmez, yaptığı konuşmada, doğal afetlerde UMKE'nin sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez birimi olduğunu belirterek, "UMKE ekibinin insanları hayata döndürmek için gösterdiği yoğun gayret ve çabasını Elazığ'daki arama kurtarma sırasında gördük. Fedakarca görev yapan UMKE personelimize özverili çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pekmez tarafından, aralarında Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin de olduğu 11 kişilik ekibe başarı belgesi verildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]