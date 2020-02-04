Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan aralarında enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe'nin de olduğu 11 kişilik Adıyaman UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'dan dönen Adıyaman UMKE ekibi, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Vali Pekmez, yaptığı konuşmada, doğal afetlerde UMKE'nin sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez birimi olduğunu belirterek, "UMKE ekibinin insanları hayata döndürmek için gösterdiği yoğun gayret ve çabasını Elazığ'daki arama kurtarma sırasında gördük. Fedakarca görev yapan UMKE personelimize özverili çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pekmez tarafından, aralarında Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin de olduğu 11 kişilik ekibe başarı belgesi verildi.