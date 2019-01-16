Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi Kendi Eğitim Materyalini Kendisi Üretecek

Adıyaman Üniversitesi Kendi Eğitim Materyalini Kendisi Üretecek

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü imalat atölyesine bilgisayar destekli imalat için CNC torna tezgahı alındı.

Adıyaman Üniversitesi Kendi Eğitim Materyalini Kendisi Üretecek, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü imalat atölyesine bilgisayar destekli imalat için CNC torna tezgahı alındı.

İleri düzey teknolojiye sahip olan tezgahla birlikte profil, alın ve konik tornalamanın yanı sıra dairesel kesme, kanal açma, dış ve iç çapa vida açma, delik delme, kılavuzla vida açma ve raybalama gibi pratik ve teorik eğitime katkı sunması planlanan onlarca eğitim materyalinin yapımı Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Adıyaman sanayisinin ihtiyacı olan CNC operatörleri de düzenlenecek eğitim ve kurs faaliyetleriyle birlikte CNC torna tezgahı üzerinden verilecek uygulamalı eğitimle yetiştirilebilecek.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şerif Çitil, yerli üretip yerli kullanma konusunda oldukça iddialı olan Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği olarak kullanılan ham maddenin çoğunu kendilerinin üreteceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Çitil, " Yüksek teknoloji özelliklerine sahip olan CNC torna tezgahı X, Z ve C ekseninde işleme kabiliyetine sahiptir. Bunun yanı sıra; silindirik tornalama, profil tornalama, alın tornalama, konik tornalama, dairesel kesme, kanal açma, dış ve iç çapa vida açma, delik delme, kılavuzla vida açma, raybalama, delik büyütme, delik içine kanal açma, parçanın alnına kanal açma, tırtıl çekme gibi kabiliyetlere sahiptir. Ayrıca tezgahta bulunan C ekseni özelliğinden dolayı parça üzerinde frezeleme işlemleri, kama kanalı açma, triger, düz, helis ve zincir dişli, sonsuz vida karşılık dişlisi gibi dişlileri üretebilme özelliği mevcuttur. Yüksek teknoloji özelliklerine sahip olan bu tezgahta iş parçası tek bir bağlama işlemiyle hemen hemen bütün işlemleri yaparak iş parçasının imal edilmesine olanak sağlamaktadır. Rektörümüz, CNC tornalama merkezinin alımı süreciyle başından sonuna kadar ilgilendi. Kendisini eğitime adamış, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayan, öğrencilerin faydası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir rektörle çalışmak bizler için de öğrencilerimiz için de büyük bir şanstır. Kıymetli Rektörümüze destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemize tam donanımlı ve deneyimli bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:37 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş

İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:52:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi Kendi Eğitim Materyalini Kendisi Üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]