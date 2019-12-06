Adıyaman Üniversitesi Rektörü Turgut, AA'nın

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Turgut, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafını oylayan Turgut, sporda da Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Turgut, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu söyledi.

Oylama yaparken yaşam ve yaşamın içerisinde olan fotoğrafları seçtiğini ifade eden Turgut, "Özellikle 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafını çok beğendim, 'Her şeye rağmen sevmek' diyorum. Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.