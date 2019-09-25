Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi semt polikliniği hizmete açılıyor
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Adıyaman Üniversitesi semt polikliniği hizmete açılıyor

1 saat önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Adıyaman Üniversitesi Semt Polikliniği, üniversite kampusunda hizmet vermek için gün sayıyor.

Adıyaman Üniversitesi semt polikliniği hizmete açılıyor, System.String[]

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Adıyaman Üniversitesi Semt Polikliniği, üniversite kampusunda hizmet vermek için gün sayıyor.


Çocuk aşı odası, kan alma, pansuman ve rutin tetkikler gibi hizmetlerin de verileceği poliklinik, sabah 09.00'dan akşam 16.00'a kadar Adıyaman Üniversitesi öğrenci ve personelleri ile vatandaşlara hizmet verecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, polikliniğin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizde 21 bin öğrenci ve bin 700 personel bulunmakta. Ayrıca, Altınşehir Mahallesi Adıyaman'ın en büyük mahallelerinden birisi. Hem öğrencilerimize ve personelimize hem de Altınşehir sakinlerine hizmet verecek bir poliklinik açacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bölge için bu poliklinik çok ciddi bir ihtiyaçtı. Göreve başlar başlamaz bunun çözümü üzerinde durduk. İl sağlık müdürlüğümüzün de desteği ile amacımıza ulaştık. Kısa bir süre sonra polikliniğimiz hasta kabulüne başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


640 metrekarelik alanda hizmet verecek olan Adıyaman Üniversitesi Semt Polikliniğinde, dahiliye, çocuk hastalıkları, K.B.B, aile hekimliği, psikiyatri ve diş hekimliği olmak üzere altı servis bulunacak. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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