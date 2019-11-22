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Adıyaman Üniversitesi tanıtım günlerinin yıldızı oldu

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi, merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı.

Adıyaman Üniversitesi tanıtım günlerinin yıldızı oldu, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi, merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Aysun Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aykut Dündar Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Adıyaman Tanıtım Günleri kapsamında alanda yerini alan kamu ve özel kurumlarının stantlarını ziyaret etti.


Adıyaman Üniversitesinin açtığı standı ise siyasiler, STK temsilcileri, sanat dünyasından isimler ve birçok Adıyamanlı vatandaş ziyaret etti.


Rektör Turgut, misafirlerle yakından ilgilenirken, misafirlere Adıyaman yöresel tatları ve üniversitenin çalışmalarını gösteren yayım materyalleri ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yetiştirilen Stevia (Şeker Bitkisi) takdim etti.


Etkinlikle ilgili konuşan Rektör Turgut, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerek ilimizi gerekse de üniversitemizi tanıtma fırsatı bulduk. Gördüğümüz ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hemşerilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Katılımcılara da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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