Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi Turuncu Bayrak ve Mavi Bayrak Ödüllerine Aday

Adıyaman Üniversitesi Turuncu Bayrak ve Mavi Bayrak Ödüllerine Aday

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" temalarıyla gerçekleştireceği "Engelsiz Üniversite" ödüllerinde Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi ile fakülte, yüksekokul ve enstitü binaları ayrı ayrı "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kategorisindeki ödüllere...

Adıyaman Üniversitesi Turuncu Bayrak ve Mavi Bayrak Ödüllerine Aday, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" temalarıyla gerçekleştireceği "Engelsiz Üniversite" ödüllerinde Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi ile fakülte, yüksekokul ve enstitü binaları ayrı ayrı "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kategorisindeki ödüllere aday olacak.

Engelsiz üniversite bayrakları kapsamında turuncu bayrak (Mekanda erişilebilirlik) ve mavi bayrak (Sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik) kategorilerinde ödüllere aday olacak olan Adıyaman Üniversitesi, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusunda tüm imkanlarını seferber ediyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı engelli öğrenci birimi koordinatörlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak başvuru yapılması planlanan kategoriler için ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitülerce komisyonlar oluşturuldu. Başvurular için oluşturulan komisyonlarca yoksis.yok.gov.tr adresinde bulunan formlardaki sorulara dayanarak yürütülen çalışmalar, engelli bireylerin erişilebilirlik noktasında eksikliklerinin tam anlamıyla giderilmesi için yoğun bir biçimde devam ediyor.

2 Ocak - 1 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından ödüller sahiplerini bulacak. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Güncel
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