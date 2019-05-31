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Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı

44 dakika önce

Adıyaman Üniversitesinde Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesinde Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Alanında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ile üniversite akademik ve idari çalışanları hazır bulundu.

Rektör Turgut, tüm personelle bayramlaştıktan sonra yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Tüm personelin sevdikleri ve aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Rektör Turgut, "Tüm hayatınızın bayram tadında geçmesin diliyorum. Adıyaman Üniversitesi, barışın, kardeşliğin ve kaliteli eğitimin adresi olacaktır. El ele vererek gerek ülkemiz gerek ilimiz gerekse de üniversitemiz adına önemli çalışmalara imza atmalıyız. Bizden önceki yönetime hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bizler üniversitemizi gelinen noktadan daha ileriye götüreceğiz. Ülkemizin ve üniversitemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak orta doğu gibi oluruz. Ömür bir tiyatro, bir oyun misali. Ömrümüz belli, kaderimiz belli. Hepimiz kardeşiz. Her zaman adaletli olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
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