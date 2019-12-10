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Son Dakika Güncel Adıyaman Üniversitesinde 'Kadın ve erkek beyni' konferansı - Son Dakika

Adıyaman Üniversitesinde "Kadın ve erkek beyni" konferansı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından, Rektör Danışmanı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sayad Kocahan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kadın ve Erkek Beyni" adlı konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinde

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından, Rektör Danışmanı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sayad Kocahan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kadın ve Erkek Beyni" adlı konferans düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesi Farabi Konferans Salonu'ndaki konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Erkek beyni ve kadın beynindeki Nörö-bilişsel farklılıklara yaslanarak, yaşam deneyimleri üzerinden erkek ve kadın düşünme biçimleri arasındaki farklılıkları, eğlenceli bir dille aktaran Kocahan'ın sunumu büyük beğeni topladı.


Beyin yapısı ve anatomik farklılıkların erkek ve kadındaki yön bulma, koku alma, duygusallık ve konuşma gibi özelliklerinin oluşmasında belirleyici rol oynadığını belirten Kocahan, "Bu anatomik farklılıklar, erkek ve dişilerin yön bulma becerilerindeki farklılığı açıklayabilir. Bu da erkeklerin uzamsal mesafeleri tahminen ölçerek, kadınların ise yer işaretlerini kullanarak yön bulmaya eğilimli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Araştırmalara göre farklılıkların anne karnından itibaren ortaya çıktığını görmekteyiz. Kadınların yüz ifadelerini okumakta, tat ve kokuyu algılamakta, alçak sesleri duymada erkeklere göre daha iyi oldukları belirtilmektedir. Kadın ve erkeklerin duyu organlarına ilişkin yapılan çalışmalarda da anlamlı sonuçlar ortaya koyulmuştur. Kadınların dokunma duyusunun da erkeklere oranla 10 kat daha duyarlı olduğu ifade edilmektedir. Kadın beyni daha empatiktir. Bu durumda, kadınlar iletişim esnasında karşılarındaki kişinin ses tonuna ve beden diline daha kolay anlam verebilirler. Duyguları daha kolay anlarlar. Kadınlar tatlı ve ekşiye karşı daha duyarlıdır. Erkekler ise tuzlu maddelere daha çok ihtiyaç duyarlar" dedi.


Kadınların konuşma yeteneğinin erkeklere oranla daha gelişmiş olduğunu vurgulayan Kocahan, "Kadınların konuşurken sağ ve sol beyin yarımkürelerinin ikisini birlikte kullanırken, erkeklerin ise genelde tek yarımküreyi daha baskın kullanma eğilimi gösterdiklerini bilmekteyiz. Dolayısıyla kadınlar bir durum hakkında konuşurken genellikle durum ile ilgili duygularını katarak konuşmaya yatkındırlar" şeklinde konuştu.


Kadınların, ana dilini 10 bin kelimeden fazla kelime kullanarak konuştuğunu, erkeklerde ise bu rakamın en fazla 3 bin olduğunu söyleyen Kocahan, "Bu nedenle kadın, yabancı dil öğrenmede daha yeteneklidir. Kadınlar erkeklere göre konuşmaya daha erken başlar ve akıcı konuşurlar. Okuma yazmayı daha erken sökerler. Kompozisyon, anlatma ve yabancı dil öğrenmeye karşı daha ilgili olurlar. Kekemelik, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen bir durumdur" diye konuşarak bilgiler verdi. - ADIYAMAN

Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:11 Kaynak: İHA
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