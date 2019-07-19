Adıyaman Üniversitesinde korkutan yangın
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Adıyaman Üniversitesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:57 Kaynak: İHA
Üniversitesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesi Kampus alanı içerisinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi. Çıkan yangın ile yükselen dumanları fark eden üniversite görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kafenin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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