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Adıyaman Üniversitesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

2 saat önce

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman Üniversitesi Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman Üniversitesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman Üniversitesi Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazında Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ile üniversite akademik ve idari çalışanları hazır bulundu. Rektör Turgut, şehit Mursi'ye Cenab'ı Allah'tan rahmet yakınları ve Mısır halkına da başsağlığı diledi. Rektör Turgut, "Mısır'da 2013 yılında ne yazık ki askeri bir darbe gerçekleştirildi. Demokratik bir seçimle cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi, darbe ile iktidardan indirildi ve hapse mahkum edildi. Seçimle gelen kimselerin seçimle gitmesi demokrasinin esasıdır. Mısır halkına demokrasiyi layık görmeyenler tarafından desteklenen genelkurmay başkanı tarafından askeri darbe yöntemiyle cumhurbaşkanlığı elinden alınan Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ne yazık ki mahkeme salonunda dün şehit edilmiştir. Başta Mısır halkı olmak üzere tüm İslam aleminin ve ezilen halkların başı sağ olsun. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. İnanıyorum ki Mursi'nin mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
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