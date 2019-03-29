Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesinde Şair Cemal Safi Etkinliği

Adıyaman Üniversitesinde Şair Cemal Safi Etkinliği

15 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü ve Edebiyat Topluluğu tarafından "Cemal Safi Vefa Dinletisi" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinde Şair Cemal Safi Etkinliği, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü ve Edebiyat Topluluğu tarafından "Cemal Safi Vefa Dinletisi" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonundaki etkinlikte üniversite öğrencileri hazır bulundu. Program, Hüseyin Bulut'un yan flüt, Mehmet Emin Güvenç'in gitar dinletileriyle başladı. Ünlü şair Cemal Safi'nin birbirinden güzel şiirlerinin okunduğu dinleti programında Sümeyye Şafak tarafından "Rüyalarım Olmasa", Faruk Yüzer tarafından "Sende Kalmış", Elif Bozkurt tarafından "Tek Hece", Gürkan Başaçık tarafından "Telefonda Sen", Kübra Kılıç tarafından "Ne Kaybederdin", Murat Akgündüz tarafından "Rojda" ve İbrahim Halil İncik tarafından "Ayşen" adlı şiirler okundu.

Etkinliğin ardından Doğa Sporları Kulübü Başkanı Burak Yetiş, "Nemrut Doğa Yürüyüşü" adlı fotoğraf yarışmasında birinci olan Ferhat Göksu adlı öğrenciye başarısından ötürü plaket takdim etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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