Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesinden Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık

Adıyaman Üniversitesinden Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi kendi bünyesindeki çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Adıyaman Üniversitesinden Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi kendi bünyesindeki çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Çölyak hastası öğrenci ve personeli tespit etmek için web sayfası üzerinden anket yayımlayan Adıyaman Üniversitesinde, yapılan tespitin ardından yemekhane mutfağında bu hastalara özel yemek hazırlanacağı öğrenildi.

Bununla birlikte glütensiz ekmek servisine başlanacağının da altı çizilirken, oldukça hassas bir hastalık olan Çölyak için gereken tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli Diyetisyen Uğur Ertunç, Çölyak hastaları için glüten konusunda hasas bir denge olduğunun altını çizerek, "Çölyak çok hassas bir durum. Yemekhanemizin mutfağındaki yemek yapma aşaması dahi çok önemlidir. Glüten içermesi ihtimali olan yiyeceklerin glütensiz gıda maddeleri ile aynı yerde bulunmaması gerekiyor. Glütenli gıdaların glütensiz gıdalara temas etmemesi için bu maddeleri ayırmak lazım. Yemek hazırlığı sırasında glütenli gıdalara değmiş, bulaşmış çatal, kaşık, süzgeç, tabak gibi araç-gereçler kesinlikle Çölyaklı kişilerin gıdalarına dokundurulmamalıdır. İnce bağırsakta tahribata yol açarak hastalıklara neden olabilmesi için bir çay kaşığı un, buğday ya da bulgurun sekizde biri yeterli olmaktadır. Yani bu miktar bile zararlıdır. Üniversitemiz yönetimin almış olduğu kararın ardından yapılacak sayı tespiti ile birlikte bu hastalarımıza özel yemek ve ekmek servisimize başlayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
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