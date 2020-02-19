Adıyaman Üniversitesinden İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesinden İdlib için yardım kampanyası

7 saat önce

Adıyaman Üniversitesince (ADYÜ), Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Adıyaman Üniversitesinden İdlib için yardım kampanyası, System.String[]

Adıyaman Üniversitesince (ADYÜ), Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İdlib'deki insanlık dramına sessiz kalamayacaklarını belirtti.

İdlib'deki sivillerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini aktaran Turgut, kentte yıllardır devam eden insanlık dramının son günlerde çok daha vahim noktalara eriştiğini ifade etti.

İdlib'de yoğun bombardımana maruz kalan siviller için acil yardım çağrısında bulunan Turgut, şunları ifade etti:

"Milyonlarca insan, yanlarına hiçbir eşyasını bile almadan, birçoğu yalın ayak şekilde, can havliyle sınırımıza göç ederek insanlığımıza ve kardeşliğimize müracaat etmişlerdir. Bu soğuk kış günlerinde yardımlarımızı bekleyen milyonlarca mazluma hep birlikte elimizi uzatmak amacıyla üniversitemiz bünyesinde bir yardım kampanyası düzenlenecektir. İdlib'deki kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının (kuru gıda, giysi, ayakkabı, battaniye) karşılanması amacıyla düzenlenen yardım kampanyası 26 Şubat Çarşamba saat 17.00'a kadar devam edecek ve yapılan yardımlar üniversitemiz merkezi derslikler binası güvenlik noktasına teslim edilecektir. Üniversitemizdeki herkesin bu yardım kampanyasına kayıtsız kalmayacağını ümit ediyorum."

Adıyaman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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