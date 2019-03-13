Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesinin Adının Değiştirilmesi İçin İmza Kampanyası

Adıyaman Üniversitesinin Adının Değiştirilmesi İçin İmza Kampanyası

4 dakika önce

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Hazreti Safvan bin Muattal Platformu, Adıyaman Üniversitesinin adının Adıyaman Safvan Üniversitesi olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Adıyaman Üniversitesinin Adının Değiştirilmesi İçin İmza Kampanyası, System.String[]
Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Hazreti Safvan bin Muattal Platformu, Adıyaman Üniversitesinin adının Adıyaman Safvan Üniversitesi olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Demokrasi Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Safvan-Der yöneticisi İsmail Ergün, genelde Anadolu, özelde de Adıyaman için çök önemli hizmetleri bulunan Safvan bin Muattal'a karşı hem vefa, hem de davasına hizmet borçları olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesinin on yıllık bir geçmişi bulunduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Adıyaman Üniversitesinin adının Adıyaman Safvan Üniversitesi olarak değiştirilmesinin hem sahabe efendimizin, hem de Adıyaman'ın tanınıp bilinmesine önemli bir katkısı olacağına inancımız tamdır. Bu bağlamda üniversitemizin adının değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi kamuoyu ile bütünleştirmek adına düzenlediğimiz imza kampanyasını burada başlatıyoruz. Sembolik olarak başlattığımız kampanyamız, il ve ilçelerin çeşitli ortam ve mekanlarında devam edecektir."

Grup, basın açıklamasının ardından imza kampanyası başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:16 Kaynak: AA

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