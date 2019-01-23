Son Dakika Haberleri: Adıyaman Uyuşturucu Satıcıların Korkulu Rüyası 'Badem'

Adıyaman Uyuşturucu Satıcıların Korkulu Rüyası 'Badem'

16 dakika önce

Uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası 'Badem'Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.

Uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası 'Badem'

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.

4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu başta olmak üzere patlayıcı madde konusunda da eğitilen 'Badem' ekiplerin düzenlediği operasyonlara da katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
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