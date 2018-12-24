Adıyaman Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, maden ocağında çalışırken üzeride dalgıç pompası düşen Fatih Aktaş (30) yaralandı.
Adıyaman
'da, maden ocağında çalışırken üzeride dalgıç pompası düşen Fatih
Aktaş (30) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Adıyaman- Çelikhan
karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Burada çalışan Fatih Aktaş'ın üzerinde mermer ocağında kullanılan dalgıç pompası düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: DHA
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