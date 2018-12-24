Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı

Adıyaman Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, maden ocağında çalışırken üzeride dalgıç pompası düşen Fatih Aktaş (30) yaralandı.

Adıyaman Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da, maden ocağında çalışırken üzeride dalgıç pompası düşen Fatih Aktaş (30) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Burada çalışan Fatih Aktaş'ın üzerinde mermer ocağında kullanılan dalgıç pompası düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: DHA

Fatih, İşçi, Adıyaman, Güncel
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