Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı - Son Dakika
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Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı

6 saat önce

Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptıAdıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hasar gören Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hasar gören Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedilirken Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Üçkaya, Güngörmüş, Budaklı ve Sutepe köylerinde hasara yol açtı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ilçeye gelerek bölgede incelemelerde bulundu. İlçe merkezindeki minaresinde hasar oluşan Ulu Cami'yi ve 3 evin çöktüğü köyleri ziyaret eden Vali Pekmez, incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.

Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
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