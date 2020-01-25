Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı - Son Dakika

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Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı
6 saat önce
Adıyaman Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
Adıyaman Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı (TAMAMI)
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