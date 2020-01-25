Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı - Son Dakika

Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı

6 saat önce

Adıyaman Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı (TAMAMI)

Adıyaman Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı (TAMAMI)

Adıyaman vali pekmez, depremin etkilediği gerger'de inceleme yaptı

Adıyaman, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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