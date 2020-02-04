Adıyaman vali pekmez, umke görevlisi emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman vali pekmez, umke görevlisi emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Adıyaman vali pekmez, umke görevlisi emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi

6 saat önce

Vali Pekmez, UMKE görevlisi Emine ve arkadaşlarını ödüllendirdiELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.

Vali Pekmez, UMKE görevlisi Emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'dan bölgeye giden kurtarma çalışmalarının sembol isimlerinden Emine Kuştepe'nin de aralarında bulunduğu 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, gösterdiği performans ve özverili çalışmaları nedeniyle Vali Aykut Pekmez tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Sivrice merkezli, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından görevlendirilen Adıyaman UMKE ekibinden Emine Kuştepe, kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki Azize Çelik ile bağlantı kurup 8 kişinin kurtarılmasıyla dikkat çekti. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Elazığ'dan dönen UMKE Ekibi, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, zorlu kış şartlarında depremzedelerin yardımına koşan ve fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE personeline teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez, doğal afetlerde UMKE personelinin sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir birimi olduğunu belirterek, "UMKE ekibinin insanları hayata döndürmek için gösterdiği yoğun gayret ve çabasını Elazığ'daki arama kurtarma sırasında gördük. Mobil iletişim merkeziyle ekipler arası koordinasyonu da profesyonelce yöneten UMKE ekibi, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılara seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışma, göçük altında solunum tüpü takmaya kadar pek çok önemli müdahalelerde bulundu. Fedakarca görev yapan UMKE personelimize özverili çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman vali pekmez, umke görevlisi emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
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