Son Dakika Haberleri: Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı
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Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı

1 saat önce

Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatıADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından valilik bahçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı
ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından valilik bahçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.
Valilik çalışanlarının yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta çalışanlara yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım gibi konularında teknik bilgiler verildi. İtfaiyeciler daha sonra valilik bahçesinde kontrollü olarak yaktıkları ateşle tatbikata katılanlara anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi.
Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı
Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:12 Kaynak: DHA
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