Adıyaman Valiliği, vali ismini kullanarak para isteyenlere karşı uyardı - Son Dakika

Adıyaman Valiliği, Vali Mahmut Çuhadar'ın ismini kullanarak para isteyen kişilerin tespit edildiğini, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde valiliğe gelen bilgilere göre bazı kişi veya kişilerin Vali Mahmut Çuhadar'ın adını kullanarak bazı vatandaşları arayıp, engelli kardeşlere yardım yapılması bahanesiyle verdikleri hesap numarasına para yatırılmasını talep ettikleri duyumunu aldığını bildirdi.

Konu ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar'ın böyle bir talepte bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, engelli vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunmaktadır. Buna benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, Sayın valimizin adını kullanan böyle şahıslara itibar edilmemesini, böyle bir taleple karşılaşılması halinde vatandaşlarımızın, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 155 polis haber merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 156 No'lu telefonuna başvurmaları önemle rica olunur."