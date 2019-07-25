Adıyaman Valiliğinde tatbikat
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Adıyaman Valiliği binasında yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Valiliği binasında yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.
Adıyaman Valiliği binasında itfaiye, 112, UMKE ve AFAD
birlikte yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada çıkan yangın sonrasında tahliye ve yaralıların kurtarılma gerçekleştirildi. Yangında itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan kişiler ise UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Daha sonra bahçede itfaiye ekipleri tarafından çalışanlara valilik bahçesinde kontrollü olarak yaktıkları ateşin söndürülme teknikleri anlatıldı. - ADIYAMAN
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