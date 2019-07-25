Son Dakika Haberleri: Adıyaman Valiliğinde tatbikat
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Adıyaman Valiliğinde tatbikat

41 dakika önce

Adıyaman Valiliği binasında yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

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Adıyaman Valiliği binasında yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Adıyaman Valiliği binasında itfaiye, 112, UMKE ve AFAD birlikte yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada çıkan yangın sonrasında tahliye ve yaralıların kurtarılma gerçekleştirildi. Yangında itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan kişiler ise UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Daha sonra bahçede itfaiye ekipleri tarafından çalışanlara valilik bahçesinde kontrollü olarak yaktıkları ateşin söndürülme teknikleri anlatıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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